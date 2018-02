Sol ingressa em Leão

22-7-12 – domingo – Das 5h44 até 21h45, horário de Brasília, a Lua que cresce em Virgem está em quadratura com Vênus. No mesmo período, às 7h01, horário de Brasília, o Sol ingressa no signo de Leão.

O tempo que eventualmente você gastaria hoje com a mente tomada de pensamentos desconcertantes, de tão paradoxais e irreconciliáveis que pareceriam, você poderia, por efeito da força de vontade, utilizá-lo para se oferecer a prestar ajuda na medida de suas capacidades e, diante da necessidade, haveria muita probabilidade de essa condição se apresentar. Só faltaria a intervenção de sua vontade.

Ensimesmados com seus próprios e, normalmente inúteis pensamentos, os seres humanos passam batido perante as circunstâncias em que poderia facilitar as coisas, prestando a devida ajuda. Porém, não! Esses humanos estão sempre ocupados consigo mesmos!

A boa notícia é que esse é apenas o reverso de uma moeda que do outro lado sugere uma face luminosa e radiante, a de que todo esse ensimesmamento pode se transformar em energia luminosa que se irradia através da prestação de ajuda ao mundo inteiro.

Parece muito? A pequena ajuda que você prestar hoje se somará a todas as pequenas ajudas que todas as outras pessoas de boa vontade prestarem, e o somatório se converterá numa onda avassaladora que contribuirá fortemente para continuar elevando este nosso planeta belo e assustado, até redimi-lo de todos os erros que nossa humanidade cometeu.

Parece muito, outra vez? É porque você não compreendeu ainda que sua presença não é uma ilha isolada no imenso oceano da Vida, mas um elo de uma corrente cósmica que alinhava todas as presenças as integrando num único corpo de manifestação.

Próximo boletim será publicado às 21h45 de 22/7/12