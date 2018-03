Das 22h55 de sábado 22-10-11 até 18h48 de domingo 23-10-11, horário de verão de Brasília, a Lua que míngua em Virgem está em sextil com Mercúrio e Vênus. No mesmo período, Sol ingressa em Escorpião.

O ingresso do Sol no signo de Escorpião no domingo 23-10-11 às 16h30, horário de verão de Brasília, é por si só um acontecimento que deveria servir a você para promover a busca do melhor do melhor, exigir da vida nada menos do que o Top de Linha.

Porém, nunca se esqueça que exigir tal elevação da vida pressupõe que sua alma seja merecedora, por emitir essa mesma influência, se dedicando constantemente a aprimorar e aperfeiçoar seu próprio desempenho.

Se esse for seu caso, então pise fundo no acelerador e reclame da Vida o que é de seu verdadeiro merecimento.

Porém, se você ainda não se aprimora, mas, pelo contrário, encosta na vida como se essa fosse uma experiência medíocre, então espere que o tempo em que o Sol transitar por Escorpião sirva como purgatório de tudo que de medíocre acontece em sua vida.

Afinal, no que nossa humanidade estava pensando quando decidiu que a Vida seria uma experiência ordinária?

À experiência escorpiana se agrega, neste período, o trânsito da Lua minguante em Virgem, combinação que proporciona a oportunidade da temperança, a perspectiva de combinar os ingredientes complicados de sua vida para que tudo resulte em algo de agradável sabor, bela percepção e inteligente sofisticação.

Pense nisso como se fosse uma daquelas receitas sofisticadas e difíceis de processar, mas cujos resultados fazem valer a pena todo o esforço.

Próximo boletim será publicado às 18h48 de 23/10/11