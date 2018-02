Das 7h16 de quarta-feira 20-6-12 até 10h58 de quinta-feira 21-6-12, a Lua que cresce em Câncer está em quadratura com Saturno. No mesmo período, Sol ingressa em Câncer, Mercúrio e Saturno em quadratura, Vênus e Urano em sextil, Mercúrio e Marte em sextil também.

Oficialmente começa o inverno aqui no Hemisfério Sul, em condições astrológicas difíceis, como é devido a um inverno que avisa será rigoroso, não tanto pelo clima, mas pelas circunstâncias que o caracterizarão.

O rigor consiste em a inevitabilidade ter chegado ao seu ponto mais alto de expressão, não sendo mais possível, por isso, protelar algumas questões referentes ao bom andamento da civilização.

A civilização não é uma entidade sem alma, é o somatório do comportamento de nossa humanidade e, por isso, tendo chegado a um ponto de inevitabilidade, apresenta condições para que a História adquira a torção necessária que provoque mudanças definitivas. Para isso, estamos todos convocados a fazer nossa parte, dando conta do que for inevitável também do ponto de vista pessoal.

Essa sempre será uma situação que reputamos difícil e perante a qual nos queixamos amargamente, porque a sentimos como uma limitação de nossa liberdade.

Contudo, nós mesmos limitamos nossa amada liberdade protelando o inevitável. Até quando imaginávamos que passaríamos despercebidos ao fruto do que nós mesmos colocamos em marcha?

Porém, apesar de árduo, esse momento prenuncia o alívio também, já que essas condições significam algumas definições que, com certeza, servirão ao propósito de retomar uma normalidade civilizada que sirva para promover o bem-estar da maior quantidade possível de pessoas, e não o contrário, como é agora.

Próximo boletim será publicado às 10h58 de 21/6/12