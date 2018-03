Socializando

Das 23h58 de sábado 12-1-13 até 6h38 de domingo 13-1-13, horário de verão de Brasília, a Lua que começou a crescer em Aquário está em conjunção com Marte. No mesmo período, Vênus e Urano em quadratura.

Há pessoas que se desenvolvem melhor do que outras socialmente, são as chamadas extrovertidas, enquanto que há outras mais retraídas, tímidas, chamadas de introvertidas.

Todas porém, são humanos, e todas, por isso, são fadadas a se relacionarem socialmente, não havendo razão para pensar que as extrovertidas tenham vantagem sobre as introvertidas nesse quesito, pois se pode tranquilamente afirmar que às extrovertidas falta profundidade ao passo que às introvertidas falta leveza.

Só uma coisa é certa, independente do nível de sua desenvoltura no âmbito do contato social, neste período sua alma será posta a prova para verificar como se sai quando rodeada de outras pessoas.

E nos dias de hoje a presença das pessoas nem precisa ser física, o contato pode muito bem acontecer na esfera virtual e nem por isso ser menos real do que se acontecesse presencialmente, digo, do ponto de vista físico.

E como o período acontece em plena madrugada do tradicional “sábado à noite”, a prova mais realista será para a turma dos que navegam na vigília, porém, não menos testadas serão as pessoas que navegam no mundo dos sonhos, pois mesmo lá acontecem encontros, talvez bem mais desinibidos e loucos do que na realidade concreta.