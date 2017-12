Sobra energia

Das 22h11 de sexta-feira 20-12-13 até 11h27 de domingo 22-12-13, horário de verão de Brasília, a Lua que míngua em Leão está em quadratura com Saturno e trígono com Mercúrio. No mesmo período, Sol ingressa em Capricórnio, Vênus inicia retrogradação.

Energia não falta, o que falta é boa vontade para ir além da força gravitacional que a preguiça impõe, a inércia que leva você a se convencer de que nesta época do ano há autorização para nada fazer, a não ser gastar, comer e confraternizar com amigos e inimigos.

Energia há de sobra para ir além do normal, para irradiar através de sua presença uma influência marcante que torne o mundo melhor, mais belo, mais inteligente, mais luminoso.

Seus dilemas impedem que você se sinta acima das condições que parecem oprimir?

Por ventura, os dilemas são tão importantes assim, não há uma vida infinita para ser vivida além desses? Não é no infinito que sua vida se processa? Os dilemas são facas cortantes que lapidam o infinito e o tornam tão pequeno que sua alma se sente presa num calabouço existencial.

Será necessário tornar ainda menor esse calabouço para que, no limite do suportável, você comece a destrui-lo definitivamente? Talvez sim.

Por isso, se em vez da efusividade que deveria reinar neste momento humano você sentir o contrário, tome isso como um bom sinal, sua alma está ciente de que precisa fazer algo concreto e rápido para destruir as amadas limitações que já deixaram de ser suporte de segurança e que agora só lhes resta a função de torturadoras de sua sanidade mental.

Nada falta para fazer isso, mas não vai rolar até que você tome a decisão de ir além de seus dilemas e se recusar a continuar existindo uma vida limitada quando percebe haver muito mais.