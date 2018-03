Só não avança quem não quer

Das 13h38 de terça-feira 13-9-11 até 13h26 de quarta-feira 14-9-11, horário de Brasília, a Lua que começou a minguar em Áries está em oposição a Saturno. No mesmo período, Vênus e Netuno estão em quincunce.

Alimento só o suficiente, descanso também, o resto do tempo deste período que seja consagrado à atividade, especialmente no sentido de todos esses assuntos, que de tão difíceis que são, sua alma preferiu deixá-los para depois.

Agora é esse depois!

A tentação, porém, será procrastinar mais uma vez, por temor, por dilemas demais ocupando a mente ou por preguiça mesmo. Seja o que for, qualquer atitude que não seja a de envolver o coração na atividade, agregando a ele a boa vontade de concluir as tarefas e obrigações, reverterá em atrasos imperdoáveis, dado a energia estar disponível para avançar no caminho.

Pois é! Só não avançará quem não o desejar, pois quem tomar a iniciativa de colocar os assuntos em marcha e agir perceberá que uma onda de energia fora do comum tomará sua consciência e corpo físico.

Próximo boletim será publicado às 13h26 de 14/9/11