Só a espontaneidade garante bons relacionamentos

Das 20h36 de sábado 7-4-12 até 12h08 de domingo 8-4-12, horário de Brasília, a Lua que míngua em Escorpião está em sextil com Plutão e oposição a Júpiter.

A espontaneidade dos sentimentos garante mais encontros do que a tentativa de aproximar-se de alguém tendo por motivo algum interesse específico, atitude que aplica uma distorção imediata.

Entre a espontaneidade e a atitude motivada por interesse se alinhavam os relacionamentos, complicando-se ao longo do tempo porque as pessoas raramente confessam os motivos interesseiros, nem sequer para elas mesmas, quanto menos para as outras.

Pelo contrário, as pessoas argumentam sempre baseadas em espontaneidades que, quando motivadas por interesses, nada têm de espontâneas, são encenadas intencionalmente.

Neste momento imperam os motivos interesseiros, e que nossa humanidade se vire para administrar depois as complicações que imaginará serem produto do misterioso destino, quando ela mesma as plantou.

Quem quiser espontaneidade apenas, que aguarde por um momento mais propício a elas, que não é este.

Próximo boletim será publicado às 12h08 de 8/4/12