SINCRONIA total!

Às 18h44 de sábado 2-7-11 a Lua Nova ingressou em Leão e permanece em conjunção com Mercúrio, trígono com Urano, quadratura com Júpiter e sextil com Marte e Saturno até 13h27 de domingo 3-7-11, horário de Brasília. No mesmo período, Sol e Saturno estão em quadratura.

Demais! Este é um daqueles raros momentos em que as agendas civilizada e cósmica se interligam e SINCRONIZAM, tornando o momento muito intenso.

É final de semana, parte deste período acontece no célebre “sábado à noite” e, também, a Lua Nova de Leão em SINCRONIA com esse fato cultural provocam o disparo dessa vontade louca de divertir-se e passá-la bem que aninha na mente e coração de qualquer ser humano medianamente normal.

Divertir-se não é mera futilidade, é o momento mediante o qual a alma testa sua identidade e se propõe a lançar-se à vida motivada pelo mais puro espírito de aventura, testando limites e, na melhor das hipóteses, descobrindo novas potencialidades em si mesma.

Pois bem, o circo está montado, agora só falta você aproveitá-lo e, no picadeiro, fazer seus próprios malabarismos.

Próximo boletim será publicado às 13h27 de 3/7/11