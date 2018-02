Sincronia dessincronizada

Das 17h29 de segunda-feira 11-11-13 até 12h35 de terça-feira 12-11-13, horário de verão de Brasília, a Lua que cresce em Peixes está em trígono com Saturno, oposição a Marte e trígono com Júpiter. No mesmo período, Mercúrio e Netuno em trígono.

Quando a SINCRONIA não for tão sincronizada quanto esperavas, quando tiveres te preparado direito para fazer acontecer o que era para ocorrer, e mesmo assim percebeste um “timing” enviesado e distorcido que jogou por terra teus esforços, terá chegado a hora de arremeter novamente.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Que as coisas não dêem certo na primeira tentativa não há de se tornar motivo de desistir ou de te voltares para o interior de teus pensamentos em busca de culpas ou remorsos. Melhor não perder tempo nem energia nisso.

Arremete! A falta de SINCRONIA é passageira, é como aquele beijo que era para ser, mas que na hora os protagonistas se atrapalharam e deram uma cabeçada em vez de um beijo profundo. Eles desistiriam e veriam na cabeçada o sinal de que deveriam se afastar? Certamente não! Nessa hora eles procurariam afinar melhor seus movimentos até o beijo acontecer.

Então? Arremete! Tenta mais uma vez, sem deixar o tempo passar, a oportunidade é agora; a despeito de que a primeira tentativa tenha sido decepcionante, segue em frente, arremete, tenta mais uma vez.

E considera que o próximo período será de Lua VAZIA, das 12h35 de terça-feira 12-11-13 até 5h40 de quarta-feira 13-11-13, horário de verão de Brasília. Por isso, te organiza para adiantar expediente e descansar depois.