Às 7h19 de terça-feira 5-8-14 a Lua que cresce ingressou em Sagitário e está em trígono com Júpiter, quadratura com Netuno, trígono com Mercúrio, Sol e Urano até 11h52 de quarta-feira 6-8-14, horário de Brasília. No mesmo período, Mercúrio e Plutão em quincunce.

Se não sabes o que buscas, melhor não navegues na Internet nem tampouco ligues a televisão, pois navegar a esmo poluiria a tua já bastante atordoada mente.

Eventualmente e em outros tempos, terás aberto um dicionário ou enciclopédia sem buscar nada específico, apenas para aprender algo novo e interessante.

A Internet e a televisão, porém, não são garantia de encontrares algo substancioso, nem uma nem a outra tem selo de garantia quanto ao conteúdo, nelas são despejadas opiniões sem fundamento, verborragias que distorcem e também discursos matematicamente calculados para te manipular, te dando a impressão de que te tornas mais inteligente por assumires esse discurso.

Te convém fazer silêncio, ativa e passivamente. Silêncio ativo para não te converteres em mais uma alma produtora de conteúdo sem conteúdo, e silêncio passivo para não permitires que as bobagens encontrem refúgio em tua mente.

Se fizeres disso um hábito, em poucos meses perceberás que teus níveis de ansiedade, desânimo e falta de esperança terão diminuído ao ponto de desaparecerem.