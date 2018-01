22-1-12 – domingo – Das 10h02 até 23h39, horário de verão de Brasília, a Lua quase Nova de Capricórnio está em trígono com Marte e quadratura com Saturno.

Depois de um período de leveza vem agora o período de severidade, no qual será propício tocar nos assuntos que geralmente você deixaria para depois, de tão difíceis que são.

Se é domingo e por isso seria melhor protelar de novo?

Olha, a agenda cósmica não está nem aí com nossa agenda civilizada e, por isso, independente de ser um domingo preguiçoso como tantos outros, de acordo com a matemática cósmica é um momento em que se você se relacionar aberta e frontalmente com os assuntos delicados, certamente conseguirá avançar na administração desses.

O resultado desse avanço será certamente auspicioso e benéfico.

Pense no bem maior, sempre pense em algo maior quando tiver de enfrentar situações difíceis, pois dessa forma conseguirá colocá-las numa perspectiva mais abrangente e, por isso, mais fácil de administrá-las.

O bem maior geralmente contraria o bem particular, mas se você quiser mesmo encontrar liberdade, prosperidade e situações auspiciosas, será melhor que comece a se acostumar a deixar de lado o excesso de pensamentos em torno do seu bem particular e começar também a imaginar-se participando de situações maiores até chegar ao nível do Plano Mestre, o da Inteligência Superior que governa o Infinito.

Próximo boletim será publicado às 23h39 de 22/1/12