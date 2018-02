Seriedade imposta

Das 23h13 de sexta-feira 1-3-13 até 17h48 de sábado 2-3-13, horário de Brasília, a Lua que míngua em Escorpião está em sextil com Plutão, conjunção com Saturno e trígono com Mercúrio, que retrograda.

De vez em quando, assim do nada, surge um contratempo, mas nada criado por misteriosas circunstâncias, porém, resultado de uma palavra ou gesto que chega enviesado e evoca respostas contundentes, sempre desproporcionais ao caso, mas ai! de quem se atrever a menosprezar a reação.

Nunca tente fazer entrar em razões a quem temporariamente não tem a mínima vontade disso.

Neste momento, sugiro medir as palavras e, principalmente, abster-se do exercício da ironia e de fazer piadas que em outros tempos seriam engraçadas, serviriam para tornar leves alguns defeitos. Neste momento o tiro sairia pela culatra e não apenas nada ficaria mais leve como também as reações seriam para lá de pesadas.

Afinal, este é o momento em que tudo é levado a sério, mesmo o que não seja feito para isso.

Se houver um instante cósmico em que as piadas não têm cabimento, pois então é este que você vive agora.