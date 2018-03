Às 12h42 de sábado 22-10-11 a Lua que míngua ingressou em Virgem e permanece em trígono com Plutão e Júpiter até 22h55, horário de verão de Brasília.

Sem querê-lo, inadvertidamente você pode dar de cara com a oportunidade de progresso. Há uma palavra para isso em inglês, desconheço que tenha tradução em português, a palavra é: SERENDIPITY, ela aparece num poema e se refere especificamente ao encontro com a felicidade quando não se busca por ela.

É sábado e não se deveria pensar demais nisso, pois é tempo de relaxar e se divertir, não é?

Porém, os movimentos cósmicos não estão nem aí com a agenda de nossa civilização, seus ciclos seguem o ritmo inexorável do Plano Mestre.

Se você tem real vontade de progredir e se atrever a andar por aí com as antenas ligadas ou, melhor ainda, decidir fazer do divertimento de hoje motivo de trabalho através de reuniões, então aproveitará o melhor que o céu tem para oferecer durante este período.

Porém, não tome estas palavras como motivo de ansiedade, as oportunidades de progresso continuarão acontecendo, se você perde esta haverá mais, sempre haverá mais.

