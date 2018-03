Às 2h39 de segunda-feira 16-4-12 a Lua que míngua ingressou em Peixes e está em conjunção com Netuno e oposição a Marte, mas não consegue fazer a conjunção com Mercúrio antes de este abandonar o signo de Peixes e ingressar em Áries às 19h42, horário de Brasília.

A semana útil começa intensa e apaixonada, revigorando ideais que foram parar no fundo da gaveta da consciência porque a “vida normal” não lhes concedeu espaço suficiente para continuar se desenvolvendo.

Porém, como resultado disso ganhamos uma “vida medíocre” e não a suposta normalidade que buscávamos.

Sem ser o que somos não temos outra saída que a de sermos nada. Só podemos ser o que somos se consideramos com seriedade e de forma prioritária o que indicam aqueles sonhos que fazem ferver nossos corações de vontade de realizá-los.

Por isso, nada poderia ser mais auspicioso do que iniciar uma semana útil com os ideais revigorados através de enigmáticas mensagens que foram produzidas durante o sono, ou mesmo porque alguns de nós tivemos insônia e a aproveitamos para colocar em dia o vigor essencial de nossos ideais.

De qualquer forma que tiver sido, não tente continuar levando uma vida normal, mande essa normalidade para o espaço e se dedique com afinco a construir um mundo de acordo com sua visão interior, pois, seguindo-a você participará ativamente do Plano Mestre em andamento.

Despreocupe-se a respeito dos resultados, já que na eventualidade de você não conseguir ter sucesso de forma imediata, saiba que pelo menos sua alma não será derrotada.

A única e verdadeira derrota é a de não sermos o que somos, ou seja, não priorizarmos nossos ideais e nos entregarmos à “vida normal”.

Próximo boletim será publicado às 19h42 de 16/4/12