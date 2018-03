Semana útil começa a partir das 12h13

9-4-12 – segunda-feira – Das 3h57 até 12h13, horário de Brasília, a Lua que míngua em Escorpião está VAZIA.

A semana útil será produtiva e bela, as perspectivas são boas para quem cultiva o bom humor e nunca negligencia os princípios elevados que tornam nossa humanidade quase divina.

Porém, essa semana útil começa com manhã inteira de Lua VAZIA, que não é nada útil do ponto de vista produtivo.

Por isso, se quiser e puder esticar o tempo na cama ou num café da manhã demorado, ou mesmo aproveitar para fazer uma caminhada, essa será uma ótima escolha.

Contudo, se não puder fazer isso e tiver de cumprir horários, encare com bom humor as trapalhadas que normalmente acontecem em períodos de Lua VAZIA, quando nossa humanidade finge que a vida por aqui é desvinculada dos ciclos cósmicos e que ela conseguiria sustentar a normalidade produtiva independente de o período não ser consagrado a isso.

Assim caminha nossa humanidade, atrapalhada e claudicante!

Você faça tudo devagar, sem precipitação, sem cobrar-se para que as coisas saiam de acordo ao planejado. Deixe que o Universo surpreenda você, permita a intuição guiar seus passos, pois essa está mais sintonizada com o Universo do que a mente racional.

E vai se preparando para uma semana que pode trazer bons resultados, desde que você tenha boas idéias e se esforce para essas idéias se transformarem em obras concretas.

Próximo boletim será publicado às 12h13 de 9/4/12