Às 14h08 de quarta-feira 16-1-13 a Lua que cresce ingressou em Áries e está em conjunção com Urano, e quadratura com Plutão e Vênus até 9h37 de quinta-feira 17-1-13, horário de verão de Brasília. No mesmo período, Vênus e Plutão em conjunção.

Sem pudor, sem medo e sem vergonha, assim deveria ser a psique de nossa humanidade. Porém, milênios de massacre subjetivo inferiorizam nossa humanidade preenchendo as lacunas da existência com sentimentos retorcidos, que demonizam ou exaltam questiúnculas enquanto os assuntos verdadeiramente relevantes são esquecidos em algum lugar recôndito da psique.

Contudo, a vida é maior e se encarrega de nos colocar diante das circunstâncias que facilitariam a liberação e, mediante essa, todos passarmos a existir com mais leveza e graça. Às vezes essas circunstâncias nos desagradam, porém, são o que são, libertadoras para quem sabe aproveitá-las.

Dar uma olhada no próprio inferno é propício, um olhar interessado no abismo que construímos para que nem o mundo e nem nós mesmos tenhamos consciência lúcida dos monstros que guardamos no armário. É propício olhar com firmeza esse inferno, sem pudor, sem medo e sem vergonha, adotando o mesmo ar que ganharíamos logo após vencer esse abismo, que parece não ter fim e que parece desvinculado de nós mesmos, como se fosse um castigo provindo de um deus sinistro que nos pune por algo que desconhecemos.

Quem não olha seu próprio inferno acaba apontando o dedo acusador na direção do inferno dos outros, porque se pensa puro e acima de seus semelhantes, mas chafurda na mesma lama, a vala comum de nossos vícios, nossas vilezas, nossas crueldades, nossos medos, nossas vergonhas.

Quem desejar verdadeira leveza deve olhar com firmeza a âncora abissal que impede alçar voo, só assim, com plena sinceridade a respeito do próprio funcionamento, será possível no futuro ter conversas verdadeiras e honestas para solucionar com sabedoria os problemas difíceis.