Das 9h37 de quinta-feira 17-1-13 até 0h27 de sexta-feira 18-1-13, horário de verão de Brasília, a Lua que cresce em Áries está em sextil com Marte. No mesmo período, Vênus e Saturno em sextil.

Sem firulas, apenas o clássico movimento para que o progresso continue em marcha, o qual, necessariamente, depende de você fazer o necessário.

Sem firulas, sem rococó, sem rebusques nem requintes, apenas o honesto caminhar pela trilha que sua ânsia de progresso imaginou.

Há lugar para todos neste nosso belo planeta, haveria lugar para todos também no mundo que inventamos, porém, às cotoveladas e empurrões nossa humanidade navega por esse mundo que tornou hostil porque sua preguiça de fazer os movimentos na direção do progresso é compensada pelo esforço de desbaratar o jogo alheio, como se o fracasso do semelhante pudesse um dia se converter na própria vitória.

Nunca será assim! Provocar o fracasso alheio nunca será sua vitória, será seu seguro fracasso também, talvez não imediato, mas infalível como o próprio tempo.