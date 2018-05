Seja maior do que as circunstâncias

Às 19h32 de quinta-feira 9-6-11 a Lua quarto crescente ingressou em Libra e permanece am oposição a Urano, quadratura com Plutão e conjunção com Saturno até 13h de sexta-feira 10-6-11, horário de Brasília. No mesmo período, Vênus e Netuno estão em quadratura.

Agora pense, normalmente quanto tempo você gastaria se enfadando diante do aparecimento de contrariedades? Quanto tempo mental gastaria se considerando vítima e buscando culpados, para julgá-los com severidade?

Agora pense de novo, será que dessa vez você poderia passar o mais rapidamente possível desse vício mental e se dedicar com afinco a responsabilizar-se pelo conserto dos erros e contrariedades?

Pois é isso que o céu protege agora!

Se você, com boa vontade e firme disposição, enfrentar as adversidades imediatamente e se responsabilizar por elas, certamente as solucionará, o que em si será uma grande vitória.

Porém, essa vitória será ofuscada por outra vitória maior ainda, a da percepção de que sua alma é capaz de dominar a realidade e ser maior do que ela.

A essência da experiência espiritual é exatamente essa: você ser maior do que as circunstâncias.

Próximo boletim será publicado às 13h de 10/6/11