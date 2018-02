Seja de utilidade pública

Às 8h44 de domingo 24-6-12 a Lua que cresce ingressou em Virgem e está em quadratura com Júpiter, oposição a Netuno e sextil com Sol até 15h18, horário de Brasília.

Faça algo útil, não apenas para si como também para as pessoas que são parte de seu círculo próximo.

Seja útil a essas pessoas, facilite a vida delas, há toda uma gama ampla de possibilidades que estão sempre disponíveis, mediante as quais você pode fazer pequenas coisas, às vezes apenas um gesto, e tornar a vida delas mais fácil.

Isso é utilidade, é como se tornar uma ferramenta, sem a qual o mesmo trabalho poderia ser feito, mas com muito maior gasto de energia.

Se todo mundo tivesse isso em mente, a vida em conjunto seria muito melhor, mais alegre e desprovida de enfados, os quais, na sua maior parte, decorrem de as pessoas se empurrarem e dificultarem a vida.

Durante este período, faça algo útil para si e também para as pessoas próximas, ou mesmo as distantes, aquelas desconhecidas que encontrar por aí.

Faça isso sem esperar recompensa imediata, mas saiba que a recompensa virá através dos mistérios da vida, porque se vincula a um somatório de atitudes facilitadoras que contra-arresta o espírito decadente do mundo que, mediante a competição desenfreada, só colocou tropeços e dificuldades no caminho de todas as pessoas.

Próximo boletim será publicado às 15h18 de 24/6/12