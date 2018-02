Às 22h13 de quarta-feira 27-7-11 a Lua que míngua ingressou em Câncer e permanece em trígono com Netuno, quadratura com Urano, oposição a Plutão e sextil com Júpiter até 13h50 de quinta-feira 28-7-11, horário de Brasília. No mesmo período, Vênus ingressa em Leão.

Segure firme porque o mundo provoca tumultos neste período!

Muita calma nessa hora porque não será propício reagir tomando decisões intempestivas que não apenas nada solucionariam como também complicariam.

Só faça o que for urgente e com caráter emergencial, mas tenha cuidado para não classificar todos os acontecimentos assim por causa de sua ansiedade, sempre fiel companheira do caminho, mas péssima conselheira.

Quem for sábio observará com atenção as tendências reais que estão no ventre dos acontecimentos perturbadores, mas que não se mostram ainda, estão ocultas por trás do medo que dá ver o tamanho do tumulto.

Segure firme nessa hora!

Deixe acontecer, não tema perder o domínio, pois seria impossível estar no controle do que ainda nem sequer mostrou sua verdadeira cara.

Próximo boletim será publicado às 13h50 de 28/7/11