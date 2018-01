Segure a respiração durante um instante

20-1-12 – Das 19h50 até 20h41, horário de verão de Brasília, a Lua que míngua em Sagitário está VAZIA.

O merecido descanso de final de semana está começando e você não vai querer pisar na bola desde já, ou vai?

Então, recomendo que neste curto período você não se lance a nenhuma aventura nem tente se programar para o resto do final de semana, mas que apenas deixe passar o tempo observando a vida no seu eterno proceder, através de sua própria presença e da de todas as pessoas que por ventura encontrar por aí.

Depois, bem, depois será outra história!

Próximo boletim será publicado às 20h41 de 20/1/12