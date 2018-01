Das 21h40 de sábado 26-10-13 até 10h27 de segunda-feira 28-10-13, horário de verão de Brasília, a Lua quarto minguante de Leão está em trígono com Urano, quadratura com Saturno e Mercúrio, e trígono com Vênus.

Do teu ponto de vista, fizeste o que estava ao teu alcance para tudo dar certo. Por que, então, o destino te castiga com esses questionamentos, com essas críticas que te são endereçadas?

Diante das críticas te ofendes e a irritação emerge, porque te defendes da perspectiva de tua alma ser desvalorizada.

Faze o possível para que o clima tenso dure o menor tempo possível, concentrando tua mente no alvo preferencial de haver harmonia, de que apesar do clima tenso e defensivo-ofensivo que as críticas e questionamentos colocaram na mesa do jogo isso seja apenas um momento e nada mais, e que a beleza do estado de harmonia impere absoluto.

Pensa que não és vítima, que tampouco tua alma precisa se derrubar sob o sentimento de culpa. Não! Tua alma não é vítima nem culpada, mas protagonista do próprio destino, e se por acaso começares a te queixar de ser vítima de críticas e questionamentos, isso certamente será assim porque também arvoras críticas e questionamentos e os endereças a outrem.

Sai logo dessa dialética! Ingressa no mundo da harmonia, onde tudo é dinâmico, onde nada precisa estacionar em becos escuros onde as almas se entrevam com vitimização e culpas.

Abre teu coração e permite que a Vida flua generosamente através de ti, através de teus relacionamentos, e se ninguém por perto te compreender e continuarem te açoitando, ignora, tenta ser maior do que essas condições.