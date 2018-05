Sacrifício sem sofrimento

21-6-11 – terça-feira – Das 6h15 até 23h52, horário de Brasília, a Lua que míngua em Peixes está em trígono com Mercúrio e quadratura com Vênus. No mesmo período, Sol ingressa em Câncer, Mercúrio e Saturno estão em quadratura.

Inverno no hemisfério sul, verão no hemisfério norte, noites e dias mais longos respectivamente.

Também a alma tem seus tempos de noites e dias mais longos, vendo-se às voltas com circunstâncias mais radicais.

Agora será propício sacrificar-se, demonstrar na prática que ainda se deposita fé nos princípios sem os quais nossa humanidade não passaria de um amontoado de seres brutais.

Aquelas almas dispostas ao sacrifício logo compreenderão que o exercício nada se parece com o sofrimento que os egoístas de plantão sempre imaginam, mas que sacrificar-se por uma causa nobre e digna representa um prazer que é inimaginável para os que não dão esse importante passo.

O sacrifício é o sagrado ofício de agir de acordo com a necessidade e, quão necessitado está o mundo!

O sacrifício, quando empreendido, logo põe em evidência que não estamos sós do jeito que nosso egoísmo imagina, mas que do outro lado, invisível aos olhos físicos, há amigos para nos ajudar, e que amigos!

Faça você seu sacrifício e principalmente se organize adiantando as tarefas, porque a partir do fim deste período e até as 5h25 de quinta-feira 23-6-11 a Lua estará VAZIA, pouco propícia ao início de bons empreendimentos e muito fértil em trapalhadas.