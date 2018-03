Riqueza independente

Às 22h36 de quarta-feira 12-10-11 a Lua ainda Cheia ingressou em Touro e permanece em trígono com Plutão, oposição a Vênus e conjunção com Júpiter até 13h25 de quinta-feira 13-10-11, horário de Brasília. No mesmo período, Mercúrio ingressa em Escorpião.

Busque e lute a favor de seu progresso material, mas antes de iniciar o caminho, muito propício neste momento astrológico, dispa-se da ansiedade e, principalmente, da idéia de que sem dinheiro você não poderia experimentar nenhum tipo de bem-estar.

A idéia mais pobre e mais eficiente na provocação da miséria é a de atrelar o bem-estar exclusivamente ao dinheiro.

Quem depende exclusivamente de ter dinheiro para sentir-se bem é a pessoa mais pobre na face da Terra.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O dinheiro é uma necessária condensação de energia, mas se você não vê nada além dela, mesmo que tenha milhões disponíveis na sua conta bancária você será parte do grupo miserável deste planeta.

Neste momento em que é propício lutar a favor da conquista de bens materiais, você terá sucesso na mesma medida em que fizer a sua parte com a alma desapegada, investindo nesse caminho apenas como um detalhe a mais no grande ciclo de progresso.

Próximo boletim será publicado às 13h25 de 13/10/11