Às 15h38 de domingo 29-12-13 a Lua que míngua ingressou em Sagitário e está em quadratura com Netuno, trígono com Urano e sextil com Marte até 9h37 de segunda-feira 30-12-13, horário de verão de Brasília. No mesmo período, Mercúrio e Sol em quadratura com Urano.

É agora que tudo começa a degringolar e as pessoas perdem a cabeça, porque veem seus planos irem por água abaixo.

Que isso aconteça não há de ser encarado como o fim do mundo ou catástrofe absoluta, pois por trás das reviravoltas estranhas que o misterioso destino começa a propor agora e até o réveillon, há uma onda transformadora que pode ser beneficamente aproveitada por todas as pessoas que vejam seus planos serem frustrados pelas circunstâncias.

Há alternativas, sempre haverá, mas neste momento essas se constituem como verdadeiros salva-vidas, só que poderão ser aproveitadas apenas pelas pessoas que não insistirem nem muito menos teimarem em fazer seus planos acontecerem a todo custo, essas alternativas serão enxergadas rapidamente apenas pelas pessoas de mentalidade flexível e aberta.

Será você uma delas?