Réveillon de Lua VAZIA

Das 19h53 de segunda-feira 31-12-12 até 15h56 de terça-feira 1-1-13, horário de verão de Brasília, a Lua que míngua em Leão está VAZIA. No mesmo período, Marte e Urano em sextil, o mesmo acontece entre Mercúrio e Netuno.

Está aí a SINCRONIA para ninguém botar defeito, a Lua VAZIA acontece antes, durante e depois do réveillon, o que sugere com firmeza que não se pode esperar nada deste evento, o melhor a fazer será ficar à expensas do “Deus dará”.

No que depender das aglomerações humanas próprias de um evento deste porte, o normal pode se transformar em anormal com uma facilidade enorme. Francamente, recomendo cuidado para quem estiver participando de alguma.

Melhor reunir as poucas e boas pessoas sem pretensão de criar a obrigação de todo mundo se divertir e experimentar algo transcendental, a onda que circula não é essa, a não ser que a experiência pretendida seja a de a festa virar do avesso e tudo ser completamente diferente do esperado.

Porém, a própria natureza da Lua VAZIA protege nesse sentido, pois não se podem fazer previsões com mínima chance de acerto, vai que pelas vias tortuosas do destino na hora de tudo parecer dar errado acabe dando tudo certo.

De todo modo, numa noite como essa não recomendaria cutucar a cobra com vara curta, recomendaria se afastar da toca da cobra e não carregar vara alguma na mão, vai que a cobra vê e acha que está sendo desafiada…

E se para você é tradição fazer seu ritual de agradecimento e invocação de forças para que os desejos enunciados se realizem durante o ano novo, recomendo atrasar o ritual, pois se você enunciar seus desejos amanhã, depois de este período de Lua VAZIA terminar, então a chance de pegar uma onda realizadora será muito maior.

Seria redundante anunciar que a SINCRONIA de céu e terra deste momento provoca exageros de todos os tipos, isso aconteceria igualmente, porque é réveillon. Resta observar para verificar o que se poderia chamar de exagero do exagero.

No mais, a tradição do réveillon é puramente cultural, pois não há nada no céu que indique que neste momento aconteceria um ano novo. Nosso réveillon é um fato artificial, totalmente desvinculado do céu.

Por isso, você não tem obrigação nenhuma de fazer seu auspicioso ritual hoje, pode adiá-lo sem culpa e aproveitar um momento astrológico melhor.

Que a felicidade continue sempre guiando vossos pensamentos e obras!