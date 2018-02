27-7-11 – quarta-feira – Das 13h55 até 21h36, horário de Brasília, a Lua que míngua em Gêmeos está em sextil com Mercúrio. No mesmo período, Sol e Urano estão em trígono.

Faça tudo direito, trilhe o caminho da retidão e comprovará que o gozo que isso provoca é inimaginável para aqueles que acham que a vida aqui na Terra seja melhor para os que competem desenfreadamente e nem se importam com o bem comum.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Trilhar o caminho da retidão é, no mais das vezes, muito duro e impopular, não há nada mais ameaçador nesta Terra moderna do que uma pessoa honesta desempenhando suas funções com retidão.

Porém, quem se atreve a tanto percebe que não haveria como fazer diferente, porque o resultado pode até ser de longo prazo, mas é inevitavelmente benéfico para o maior número possível de pessoas, inclusive para aquelas que não o mereceriam.

Só importa a retidão. Se você tiver peito para isso, siga em frente e saiba que faz parte do seleto grupo de ilustres desconhecidos que não brilham aqui na Terra, mas cuja luz chama a atenção dos que do mundo superior nos cuidam e protegem.

Próximo boletim será publicado às 21h36 de 27/7/11