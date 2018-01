Às 4h29 de segunda-feira 30-1-12 a Lua ingressou em Touro, onde completará a fase quarto crescente, mas antes disso estará em conjunção com Júpiter, quadratura com Mercúrio e trígono com Plutão até 21h25, horário de verão de Brasília.

Respire fundo, sinta a Vida enchendo seu corpo e sua alma de energia cósmica, exorcize suas preocupações e promova uma relação alegre e bem disposta com a existência.

As circunstâncias do mundo tentam desviar você desta trilha bem-aventurada, instigando as preocupações, a ansiedade e a angústia. Porém, você só responderá a essas tentações distorcidas se assim o quiser, pois se você se concentrar na bem-aventurança que é participar do Plano Mestre entre o céu e a terra, então perceberá o quanto todas essas adversidades não têm o mínimo poder sobre sua vida.

Este é o momento de dar uma banana bem-humorada às contrariedades, contrariá-las olimpicamente para que não mais contrariem você.

Tudo no bom humor, no prazer, na alegria e na perspectiva de compartilhar os benefícios desses estados de ânimo com o maior número possível de pessoas, tornando sua presença um foco irradiador de graça aqui na Terra.

Próximo boletim será publicado às 21h25 de 30/1/12