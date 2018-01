Resoluções infalíveis

Às 8h09 de sexta-feira 15-2-13 a Lua que cresce ingressou em Touro e está em sextil com Netuno e trígono com Plutão até 5h21 de sábado 16-2-13, horário de verão de Brasília. No mesmo período, Marte e Plutão em sextil.

As resoluções são infalíveis.

Ah! Você dirá, “muitas resoluções que tomei nunca se realizaram”. Pois isso foi assim porque havia também a resolução de duvidar da infalibilidade da resolução inicial, tornando infalível que essa se tornasse falível.

Acha isso muito complicado? Assim é que a vida vai, também, se tornando uma experiência complexa, um tabuleiro de desejos satisfeitos e frustrados em que vamos, à medida que jogamos, transformando num labirinto onde, um dia, nos descobrimos encerrados e limitados.

Que paradoxo! Nos descobrirmos limitados quando tudo que nos moveu no início foi nos libertarmos!

Em algum momento nos equivocamos, caímos em algum dos bem elaborados autoenganos que vamos construindo, já que só dessa forma conseguiríamos também enganar nossos semelhantes que, como também executam parte de suas vidas assim, calam e consentem que o labirinto esteja aí em todos, mas que não se deva falar desse.

Se quiser outra vida diferente e melhor da atual, faça as resoluções pertinentes e se movimente na verdade e beleza de suas intenções, evite os enganos e distorções e, também, aja considerando com respeito as resoluções dos semelhantes.