Às 19h07 de segunda-feira 14-10-13 a Lua que cresce ingressou em Peixes e está em conjunção com Netuno, quadratura com Vênus e trígono com Saturno até 15h12 de terça-feira 15-10-13, horário de verão de Brasília. No mesmo período, Marte ingressa em Virgem.

Tu sabes, mas preferias não sabê-lo: será necessário te sacrificares para obter o que desejas.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Preferias não sabê-lo porque ainda associas o sacrifício ao sofrimento, mas as coisas não são assim, teu sofrimento deriva da resistência que opões à aceitação do sacrifício e não a esse em si mesmo.

O sacrifício é deixar de lado temporariamente a satisfação de algumas questões que são relativas a prerrogativas particulares, teus interesses, teus caprichos, teus objetivos cuja concretização beneficiariam exclusivamente a ti. Esse sacrifício precisa ser feito, tu bem o sabes.

Porém, resistes e essa resistência te faz sofrer, pois significa gastares enormes recursos energéticos para desviar o curso do destino, Tu o podes fazer, Tu o fazes, mas te custa o sofrimento e, com a alma atordoada pela dor imaginas que isso só acontece como resultado do sacrifício.

Enquanto isso, a prática do sacrifício, a aceitação de abdicares temporariamente de tuas prerrogativas particulares em virtude de um bem maior, o bem comum, te libertaria de imediato desse sofrimento e aí Tu contemplarias com clareza a verdadeira natureza do sacrifício.