Resista à dispersão e avance

Às 9h53 de quarta-feira 5-12-12 a Lua que míngua ingressou em Virgem e está em oposição a Netuno, sextil com Saturno e trígono com Plutão até 1h35 de quinta-feira 6-12-12, horário de verão de Brasília.

Agora é propício fazer os movimentos objetivos que sejam necessários para o avanço de seus planos.

Nada de você se dispersar com compras de fim de ano nem com as comemorações, você vai gostar de preferir avançar independente de quaisquer eventualidades, e o ano que está se encerrando não teve como uma de suas características mais fortes o progresso.

Por isso, em vez de começar a se dispersar seguindo a onda da mentalidade humana a esta altura do ano, se concentre nos seus planos e faça movimentos concretos e objetivos para que esses avancem o máximo possível.

Talvez isso signifique mais solucionar obstruções e problemas que impedem esse avanço, o que na prática não resultaria em avanço objetivo, mas num aliviar o panorama para que em outro momento o avanço ocorra.

Porém, ainda que o caminho esteja cheio de obstáculos e problemas, mesmo assim acontecem brechas miraculosas por entre as quais você poderia avançar, a despeito de quaisquer obstruções.

É tudo perigoso, é tudo muito estreito, porém, mesmo assim a oportunidade está dada.

Agora só falta você aproveitá-la.