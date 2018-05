Renove o ânimo!

Às 13h14 de quinta-feira 30-6-11 a Lua Nova ingressou em Câncer e permanece em trígono com Netuno, quandratura com Urano, oposição a Plutão e quadratura com Saturno até 8h38 de sexta-feira 1-7-11, horário de Brasília.

Apesar da letargia produzida pelo anterior período de Lua VAZIA que invadiu e tumultuou a manhã da quinta-feira 30-6-11, será propício munir-se de boa vontade, infundindo ânimo na mente e se dispondo a acelerar o cumprimento das tarefas ineludíveis.

Isso porque depois deste período virá outro de Lua VAZIA que tomará toda a sexta-feira 1-7-11 e seguirá até o fim da tarde de sábado 2-7-11.

Ok, o mundo anda complicado, brindando com um desânimo que se prefigura como legítimo, já que não fornece perspectiva de sua força pessoal ser suficiente para superar as injustiças gritantes com que você deve conviver diariamente. Esta é a descrição mais fiel e crua também da realidade nossa de cada dia.

Porém, a Vida sempre será maior do que nós conseguimos imaginar e por isso ainda é propício continuar navegando por estas águas turbulentas e complicadas tendo em vista que nos bastidores as coisas são arquitetadas de acordo com esse Plano Mestre que sempre suspeitamos haver, mas que nunca conseguimos explicar.

Fé, meus queridos seres humanos, não é mera vontade de acreditar, a fé é a prova viva desse Plano Mestre que está encerrada em nosso coração e que tem a virtude de nos guiar através da mais obscura das noites existenciais.

Próximo boletim será publicado às 8h38 de 1/7/11