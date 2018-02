9-5-13 – quinta-feira – Das 10h52 até 21h30, horário de Brasília, a Lua de Touro completa sua fase Nova em conjunção com Mercúrio. No mesmo período, Vênus ingressa em Gêmeos.

Quem não se renova, repete, e quem muito repete é porque em vez de criar algo diferente com sua influência se dedica, por inércia, a continuar se adequando aos padrões vigentes, sem importar se esses produzem malefícios sociais.

Renovar-se é viver, porque a vida se renova constantemente. Você sabia que a cada 7 anos todas as células do corpo são completamente outras diferentes? Nada do que você era fisicamente 7 anos atrás restou, só o ser interior, que é o verdadeiro produtor dessas mutações, permanece intocável, mas não porque não se renove, e sim porque seus ciclos de renovação são muito mais longos.

Você, que busca viver intensamente, conceda passagem à renovação, aproveitando desde logo este novo ciclo lunar para isso.

Por que não? Você pode desacreditar que o Universo e você tenha qualquer coisa a ver, mas certamente o desprazer não é mutuo, porque o Universo confia em você, acolhe você, oferece um lugar seguro e disponibiliza energia criativa para você fazer o que quiser, inclusive desacreditá-lo.

Porém, desacreditar a força do Universo faria de você alguém melhor e maior?

Deste labirinto atual você só sairá com seus próprios pés, pois foram os passos dados por esses os que trouxeram você até aqui e agora.