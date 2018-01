Das 11h19 de terça-feira 3-1-12 até 14h38 de quarta-feira 4-1-12, horário de verão de Brasília, a Lua que cresce em Touro está em quadratura com Vênus e trígono com Marte.

Ano vai, ano vem, ano passa, ano permanece, sempre você elevará mentalmente ao céu a vontade de compartilhar seu caminho através de um ótimo relacionamento, mas com a mesma frequência a prática acaba contradizendo a esperança.

Porém, a contradição fica toda por conta da ingenuidade com que se tratam os relacionamentos humanos, tentando as pessoas se convencerem de que esses deveriam ser os ambientes de descanso em suas vidas, quando na prática é tudo o contrário, por ser os relacionamentos tão importantes na vida humana, será sempre nesses que se refletirão as profundas guerras que travamos dentro de nossas próprias almas.

Contudo, há uma diferença radical entre simplesmente transferir inconscientemente essas guerras interiores aos relacionamentos e aproveitá-los para, em conjunto, colaborar mutuamente para ir ainda mais longe e acelerar o processo de metamorfose que conduz a nos aproximarmos conscientemente da divindade.

Kierkegaard, o filósofo, convenceu todo mundo de que a única certeza de nossa humanidade seria a morte. Porém, a lista de certezas é muito mais longa, incluindo o ato de relacionar-se, é completamente certo e seguro que os humanos nos relacionaremos ao longo da existência, isso é tão certo e seguro quanto nossos falecimentos.

Por isso, ao passo que devemos tratar com carinho a certeza da morte, devemos tratar com todo cuidado nossos relacionamentos, pois esses são uma parte importantíssima de nosso processo evolutivo.

Próximo boletim será publicado às 14h38 de 4/1/12