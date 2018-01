Às 3h54 de segunda-feira 25-2-13 a Lua ingressou em Virgem onde completará sua fase CHEIA em oposição a Netuno, quadratura com Júpiter, trígono com Plutão e sextil com Saturno até 0h51 de terça-feira 26-2-13, horário de Brasília. No mesmo período, Sol e Júpiter em quadratura, Vênus ingressa em Peixes.

O regozijo acontece independentemente de você encontrar razões para esse. Aliás, no mundo das razões você só vai achar alimento para críticas e pessimismo.

Porém, indo além da razão, que não apita nada neste momento, você poderá desfrutar de um regozijo de alta qualidade, que não depende de circunstâncias, flui e se distribui como é próprio da Vida.

A generosidade, a bondade, a beleza, a boa vontade de prestar ajuda e facilitar a vida dos semelhantes, a lista de benefícios do regozijo é imensa, e você não deve se deter a pousar um olhar desconfiado, como se por trás de atitudes benéficas espreitasse uma armadilha na qual você se verá no dia de amanhã, com cara de trouxa.

Trouxas são as pessoas que limitam o entendimento do regozijo com a desconfiança, como se só pudesse haver algo negativo nessa, já que o mundo, cheio de razões, demonstra que seria sempre melhor desconfiar do que confiar.

A desconfiança está sempre no olho de quem a enxerga e, por isso, na maioria dos casos é o olhar desconfiado o responsável de produzir os acontecimentos que o legitimam. A desconfiança inventa suas próprias razões.

Quem se atrever a olhar o mundo e as pessoas com confiança, perceberá que o resultado é a colheita de inúmeros acontecimentos que corroboram que a natureza humana bondosa está sempre disponível, que só falta evocá-la com o olhar certo.

Enquanto isso, a Lua CHEIA também produz tensão, como sempre, já que o equipamento mental, emocional e físico de nossa humanidade não é transparente o suficiente para permitir que a glória do Universo se irradie através de sua presença.

Como nossa humanidade ainda quer pegar algo para ela em vez de permitir que a Vida flua através de sua presença, a impureza de tal atitude corrompe a estrutura de seus equipamentos e o que era para ser bom se transforma em motivo de irritação. Você verificará inúmeros casos assim durante este período.

Porém, também há glória e elevação disponíveis para quem se esforçar um pouquinho para sintonizar a mente com essas condições.