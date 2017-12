Redesenhando o labirinto

Às 4h54 de sexta-feira 6-12-13 a Lua que cresce ingressou em Aquário e está em sextil com Mercúrio, Urano, Sol, e quadratura com Saturno até 10h12 de sábado 7-12-13, horário de verão de Brasília. No mesmo período, Mercúrio e Netuno em quadratura.

Tens certeza de que tua vida deveria ser melhor? Afinal, foram teus próprios passos os que desenharam o labirinto existencial em que tua alma está confinada.

Lembras que no início disseste a tua própria alma que não importariam esses detalhes que não gostavas nas pessoas com que agora tens conflitos impressionantes? Esses detalhes se tornaram protagonistas com o passar do tempo.

Lembras que no início disseste a tua própria alma que suportarias o que agora é insuportável porque esse seria um preço justo a pagar pela conquista de tuas ambições? Agora é insuportável, te mortifica e enlouquece a cada dia um pouco mais.

Ainda assim, continuas livre, podes redesenhar o labirinto com novos passos, novas atitudes, uma nova pessoa pode se reinventar de dentro para fora. Se isso te parece difícil demais, aceita que essa é a decisão que tomas e não te queixes mais, porque queixar-se de sofrer algo que se pode mudar com uma decisão é uma imagem patética.

Faze tudo que esteja ao teu alcance, e quando não tiveres mais força, faze um pouco mais ainda, pede ajuda só depois de ter esgotado todos teus recursos.

E ainda assim, antes de pedir ajuda, encontra alguém que possas ajudar, sempre haverá alguém em piores condições, e a ajuda que ofereceres te ajudará a receber a ajuda que precisas.