Recupere o ânimo

Às 5h17 de segunda-feira 3-10-11 a Lua quarto crescente ingressou em Capricórnio e permanece em quadratura com Urano, conjunção com Plutão e trígono com Júpiter até 20h24, horário de Brasília.

Ainda que o fim do mundo seja iminente, ainda que todos os recursos tenham se esgotado, ainda que viceje o desespero, a alma humana continuará imaginando além das desgraças e tragédias, pois é inerente à sua natureza continuar inventando um mundo no qual prosperar e experimentar o bem-estar que reconhece intimamente ser de seu merecimento.

Por isso, nestes tempos agitados, tensos e incertos que promovem o desespero e a insegurança, não se admirem ao se verem despertando para uma nova semana útil com ânimo renovado; essa é, na prática, a mais fiel tradução da Vida que vive através de cada uma de nossas presenças e que é indiferente a todos os fins e tragédias que nós mesmos produzimos.

Sempre haverá mais, sempre haverá uma nova oportunidade, sempre haverá um novo desafio.

Agora é o momento de querer mais a despeito de as circunstâncias não promoverem nem protegerem essa atitude.

Próximo boletim será publicado às 20h24 de 3/10/11