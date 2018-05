Recupere a leveza e alegria – Lua está VAZIA

13-6-11 – segunda-feira – Das 14h45 até 23h39, horário de Brasília, a Lua quase Cheia de Escorpião está VAZIA.

Quando nossa humanidade experimenta o misto de sentimentos intensos com pouca oportunidade de fazer algo útil com isso, como agora, o resultado sempre será de duvidosa reputação e pouca substância.

Em primeiro lugar, para você não cometer nenhuma grande trapalhada, você deve atualizar a consciência de que todo período de Lua VAZIA é propício apenas às atividades que façam você relaxar e se despreocupar, todas as outras produzirão ansiedade redobrada com suas inerentes consequências.

Um exemplo prático de desatino de Lua VAZIA combinada com a ansiedade é o que acontece nas ruas como resultado de os motoristas insistirem em intimidar seus semelhantes com seus carros, tomando atitudes que seriam impensáveis para eles se estivessem a pé. Observe o panorama na hora do rush de hoje e confira a verdade!

Em segundo lugar, então, depois de tomar consciência, dedique-se a tudo que faça você relaxar e recuperar a leveza e alegria.

Próximo boletim será publicado às 23h39 de 13/6/11