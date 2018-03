Realizar para não congestionar

Às 19h44 de quinta-feira 13-12-12 a Lua Nova ingressou em Capricórnio e está em sextil com Netuno, quadratura com Urano, sextil com Saturno e conjunção com Plutão até 9h31 de sexta-feira 14-12-12, horário de verão de Brasília. No mesmo período, Mercúrio e Urano em trígono.

Quaisquer planos que você fizer durante este período precisarão, no mínimo, ser testados através do crivo da realidade objetiva, ou por acaso você acha que seria possível encher a alma com imaginações e anseios sem nunca fazer nada concreto para realizar?

Quanto mais sonhos e imaginações permanecerem sem, pelo menos, ser testados no crivo da realidade objetiva, mais risco você correrá de experimentar uma congestão daquelas, que paralisa emoções e corpo para uma corrida tresloucada e caótica de pensamentos assumir o comando.

O mesmo impulso e processo que viabilizou seu nascimento pode ser aproveitado neste momento para viabilizar a realização de algumas imaginações, que não precisam ser transcendentalmente importantes, seria ideal que fossem, porém, mesmo não o sendo e você adotando algumas que podem ser banais, pelo menos isso servirá como treinamento para você evitar, no futuro, continuar viajando na sensual imaginação sem nunca se atrever a realizar nada.