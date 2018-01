Às 10h26 de sábado 11-1-14 a Lua que cresce ingressou em Gêmeos e está em quadratura com Netuno, sextil com Urano e trígono com Marte até 19h33 de domingo 12-1-14, horário de verão de Brasília. No mesmo período, Sol e Saturno em sextil, Mercúrio ingressa em Aquário.

Faze as contas, quantas são as pessoas que se atrevem a ser realistas, superando o medo de se enxergarem no espelho e assumirem o que veem? Faze as contas, em quantos momentos Tu te atreves a ser realista a esse ponto?

Pois te afirmo, desse realismo depende inteiramente a amplitude de tua amada liberdade, pois, como poderias ser livre para escolher se não enxergas com realismo o que Tu verdadeiramente és e representas?

Quando não há realismo, há moralismo, esse vício de pervertidos que apontam o dedo e acusam, julgam e condenam nos outros o que eles e elas são incapazes de enxergar em seus próprios espelhos.

Te cuida dos moralistas, porém, te cuida ainda mais de Tu te converteres num moralista.

Vai aqui a dica de como se formam os moralistas e como sustentam suas posições.

Os moralistas nunca permitem a existência de alguém melhor do que eles ou elas, mas nunca, nunca deixarão alguém saber disso, e serão tão perspicazes no ocultamento dessa realidade que nem eles ou elas próprias conseguiriam aceitar que isso funciona assim.

Por isso, e para evitar te converteres numa dessas personalidades pervertidas, nunca te deites a dormir sem antes fazer a contabilidade de todas as mentiras que disseste durante o dia, e, no dia seguinte, ao despertares, não saias da cama antes de verificar se a contabilidade que fizeste na noite anterior foi realista.

E outra dica, nunca arvores dizer que és melhor do que o mundo, pois por mais verdadeira que for a afirmação, correrás o risco de tua alma ser confundida com a de outro moralista qualquer.