Realidade quântica

3-3-12 – sábado – Das 2h27 até 17h10, horário de Brasília, a Lua que cresce em Câncer está em oposição a Plutão e sextil a Marte, enquanto o Sol e Marte estão em oposição.

Do jeito que o mundo anda e naquilo em que se transformou, ficou evidente e de comprovação imediata aquela frase misteriosa e quântica: nem sequer uma folha de uma árvore cairia sem o conhecimento do Altíssimo.

Hoje em dia é mais fácil, apesar de que nem tanto, compreender o significado. Num mundo globalizado dá para perceber que se um país mexe nisso o resto do mundo sofrerá ou se beneficiará com aquilo.

Dito isso e contrariando o espírito de soberania que os países sempre arvoram quando chega a hora de tomarem suas decisões, nos tempos atuais e mediante o conhecimento que adquirimos a respeito do funcionamento da realidade, o princípio de soberania dos países precisará ser revisto o quanto antes, pois acima desse se encontra o bem-estar da Humanidade como um todo.

Se um país decide atacar outro, será inevitável que o planeta inteiro sofra por isso, de onde se deduz que nenhum país tenha direito de atacar outro sem antes consultar a comunidade planetária, ainda que invocando seu princípio de soberania.

Lá no Oriente Médio andam rufando os tambores da guerra e a Humanidade não pode ficar passiva ante essa perspectiva, pois o sofrimento que será posto em marcha com isso se espalhará como fogo no palheiro.

Os traços agressivos arcaicos precisam ser exorcizados e substituídos por atitudes sábias, e isso começa com a própria individualidade, sempre tentada a reagir de forma brutal.

Neste período você terá sua oportunidade de contribuir para a paz do mundo, decidindo intencionalmente transmutar alguma reação brutal em ação sábia.

Próximo boletim será publicado às 17h10 de 3/3/12