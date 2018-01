Razões questionadas

Às 19h13 de sexta-feira 22-2-13 a Lua que cresce ingressou em Leão e está em trígono com Urano, sextil com Júpiter e quadratura com Saturno até 17h16 de sábado 23-2-13, horário de Brasília. No mesmo período, Mercúrio inicia retrogradação.

Ainda que suas razões sejam brilhantes e você tenha firme vontade de fazê-las valer, neste momento será mais sábio questioná-las.

Faça isso em nome da única certeza deste momento, suas razões serão questionadas. Sendo assim, melhor questioná-las você em seu interior do que colocá-las em cima da mesa para ser questionadas por essas pessoas que você desejaria que aceitem suas razões.

Todos querem ter a razão, todos querem ter a última palavra, porém, na esmagadora maioria dos casos a razão não está com ninguém e essa história de ter a última palavra, na melhor das hipóteses é um pensamento infantil e inofensivo, um treinamento apenas, como era quando, por exemplo, ao andar, nos imponhamos a resolução de chegar mais rápido na esquina do que os pedestres que escolhíamos subjetivamente como os ingredientes de nossa invisível, porém, importantíssima competição.

Fato é que na vida adulta essa treinamento vai se transformando num frenético jogo em que se tenta verificar quem tem a razão, mas é assim que todos vão ficando irracionais e ninguém se entende mais.

Agora seria melhor dar um tempo a esse frenesi, abandonando a competição logo que começar, dando vitória ao oponente inclusive, que ele ou ela leve os louros, que sinta o prazer de ter a última palavra.

Enquanto isso, você vai ganhar paz de espírito, o que não é pouca coisa.

Todos os conhecedores de Astrologia recomendam com firmeza que se tenha cautela no manuseio de documentações durante o período em que Mercúrio retrograda, o que acontecerá de hoje até 17 de março próximo.

Seria impossível abster-se de lidar com documentações durante um período tão longo, não é?