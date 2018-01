Das 2h08 de domingo 29-1-12 até 4h09 de segunda-feira 30-1-12, horário de verão de Brasília, a Lua que cresce em Áries está em oposição a Saturno e sextil com Netuno.

Razões não faltam. Que seja por tudo que disseram e continuam dizendo a respeito do ano 2012 em curso, que seja porque o eternamente rico primeiro mundo se tornou pobre e ninguém sabe como resolver isso, que seja por tudo que cada um de nós testemunhou no ano passado e o esforço que teve de fazer para se adaptar à insanidade que tentou e ainda tenta tornar as razões da mesquinharia as mais importante da Vida, enfim, razões não faltam para a alma sentir apreensão.

Fato é que deprimir-se e entregar-se a melancolia seria um luxo, uma indulgência imperdoável neste momento, pois mesmo que não se saiba dizer qual é a verdadeira razão de se considerar este momento da história humana importante, a alma é bem informada e reconhece que algo maior está em andamento.

Por isso, se num domingo qualquer como hoje você não sente a mesma disposição de perder tempo legitimamente como em outras épocas, saiba que será melhor responder afirmativamente ao chamado que manda você trabalhar, envolver-se em assuntos que podem parecer idealistas demais, mas que chamam você.

Responder ou não a esse chamado é atributo do seu livre arbítrio.

Mas que o chamado está sendo feito, ah! Isso é mais do que evidente!

Próximo boletim será publicado às 4h09 de 30/1/12