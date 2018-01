Às 11h de quinta-feira 16-1-14 a Lua CHEIA ingressou em Leão e está em trígono com Urano, oposição a Mercúrio, sextil com Marte e quadratura com Saturno até 6h51 de sábado 18-1-14, horário de verão de Brasília. No mesmo período, Vênus e Marte em quadratura, Mercúrio e Urano em sextil.

O dia em que, pelo cansaço de experimentar discórdia após discórdia nos relacionamentos que mais te importarem, tua alma começar a pensar – “quero minha vida de volta” – precisarás reconhecer que a vida não volta, sempre progride, e que após qualquer tipo de relacionamento, especialmente os de natureza íntima, tua vida terá se transformado para sempre. Não poderás “ter tua vida de volta”.

Cansar-se das discórdias, quem não se cansaria? Qualquer ser humano medianamente normal não suporta viver frequentes discórdias, acossado por uma sombra que precisa ser desintegrada, mas que as discórdias só alimentam e retroalimentam, fortalecendo-as ao ponto de as pessoas envolvidas pretenderem “ter suas vidas de volta”.

À sombra chegaste com teus próprios pés, pois nem sequer estava longe, já estava por aí. Da sombra terás de sair, mas não com teus próprios pés, da sombra terás de sair junto com aquela alma que te serve de reflexo para essa, e que Tu também és para ela o reflexo sombrio dela.

Pensas que um novo começo com uma nova pessoa te livraria da sombra? Terrível engano, farás isso só para constatar que as coisas continuam rodando sobre o mesmo tema…

Melhor trabalhar logo nessa sombra, e se não acreditas haver sombra alguma, percebe-a na naturalidade com que os bons momentos se transformam em ruins sem conseguir notar como isso aconteceu, de um momento a outro, com naturalidade. Aí está a sombra.

Enfrenta-a, mas não para aprofundar a discórdia, isso não é enfrentar a sombra.

Enfrenta a sombra para conhecer a intimidade daquilo que te tira o sono e míngua tua felicidade e prosperidade.