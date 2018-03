Quer se livrar de algo ou de alguém?

Das 17h44 de quinta-feira 12-4-12 até 14h06 de sexta-feira 13-4-12, horário de Brasília, a Lua de Capricórnio atinge a fase quarto minguante em quadratura com Saturno e sextil com Mercúrio.

Se por acaso você precisa se livrar definitivamente de alguém, de uma situação, de um hábito chato ou de qualquer coisa, saiba que tomar a atitude pertinente neste momento trará o resultado esperado e, como disse, de forma definitiva.

Por isso, se duvidar a respeito de querer se livrar de algo ou de alguém, não experimente essa atitude agora, pois uma vez posta em marcha não haveria como voltar atrás, tal a natureza do momento atual.

Palavras e atitudes podem ser letais, isso de forma geral, mas neste período em particular a coisa assume dimensões maiores, o que leva a sugerir que se você não anda desejando nada tão radical que então se cuide agora para não sair por aí dizendo piadas infames que podem ser a gota que faltava para alguém perder a paciência e se sentir convidado a tomar a atitude radical com você.

Em todo caso, seria bom vasculhar a mente, o coração e o corpo, porque sempre haveria por aí algum hábito viciado, uma qualquer coisa que seria melhor ver pelas costas do que continuar fazendo parte da vida. Considere que nada acontece pela inércia, que pelo contrário a inércia enraíza ainda mais os vícios. Por isso, o que precisa ser feito para desgarrar de sua vida o que for viciado deve ser aplicado com força intencional.

Normalmente, uma atitude dessas levaria muito tempo para ver resultados, mas no caso de ser iniciada no momento atual poderia trazer resultados quase imediatos, fulminantes até.

Próximo boletim será publicado às 14h06 de 13/4/12