Quer se dar bem?

Às 14h25 de sábado 21-7-12 a Lua que cresce ingressou em Virgem e está em oposição a Netuno, trígono com Plutão e quadratura com Júpiter até 5h44 de domingo 22-7-12, horário de Brasília. No mesmo período, Júpiter e Urano em sextil.

Querer se dar bem nesta noite, célebre sábado à noite, requererá de você, em primeiro lugar, auto-confiança e uma avaliação positiva de seu próprio ser, sem, no entanto, descambar para o lado da cegueira egoísta, que transforma automaticamente os vícios em virtudes.

Com a alma minimamente certa de ter feito uma avaliação positiva de forma sincera, então será hora de fazer os devidos contatos para combinar o que for necessário aos seus planos.

Eventualmente acontecerão contrariedades, porque sua auto-avaliação poderá ser contestada. Não importa! Persista em seus planos e faça manobras discretas, mas firmes, pois se a intenção for verdadeiramente boa, em algum momento deste período começará a evocar resposta positiva e, no fim da noite, as coisas terminarão bem, com você se dando bem.

Próximo boletim será publicado às 5h44 de 22/7/12