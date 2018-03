Quebrando as regras

Das 21h21 de sexta-feira 28-10-11 até 1h18 de domingo 30-10-11, horário de verão de Brasília, a Lua que cresce em Sagitário está em sextil com Saturno. No mesmo período, Sol em oposição a Júpiter e sextil com Plutão.

E não é que vai crescendo aquela vontade louca de quebrar todas as regras e fazer algo errado (no bom sentido, se é que existe algum bom sentido para fazer a coisa errada).

Sim, estamos falando aqui daquelas contravenções feitas em nome do prazer, que tomam a maior parte do tempo mental, emocional e físico de nossa humanidade, mas que são concretizadas em infinito menor número do que imaginadas.

Dessa vez parece que a imaginação terá uma brecha escancaradamente aberta para se manifestar concretamente.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

E é só o começo, este longo período é como uma preparação para o seguinte que, apesar de curto, durará a madrugada de domingo, será intenso como faz tempo nossa humanidade não vê.

Também pudera! Depois de tanta pressão (que não tem data para acabar), a alma humana quer festa, quer alegria descontraída, quer viver sem preocupar-se com o fim do mundo.

Pois algo muito intenso circula de dentro para fora e, como as líneas de menor resistência que permitem a manifestação têm sido sexo e paixão, a maior parte de nossa humanidade experimentará tudo por aí, com certeza.

Porém, para aqueles que treinaram suas mentes e a elevaram na direção do infinito, também estará disponível outra experiência de tanta ou talvez maior intensidade que a sexual, mas de natureza espiritual.

Próximo boletim será publicado à 1h18 de 30/10/11