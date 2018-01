Que prevaleça o senso do dever!

Das 11h48 de segunda-feira 9-1-12 até 0h26 de terça-feira 10-1-12, horário de verão de Brasília, a Lua Cheia de Câncer está em quadratura com Saturno.

Há coisas que precisam ser feitas ainda que não sejam do seu agrado. A dor que resultar dessa condição se deverá a sua resistência a aceitar o inevitável e, também, a se dispor da melhor forma possível a executar o ato.

A dor que resulta de resistir ao inevitável, certamente poderia ser evitada, com você simplesmente aceitando a situação e se munindo da mais boa vontade do Universo.

Este é um daqueles momentos em que o senso do dever precisa prevalecer sobre todas as outras disposições e desejos, inclusive porque tentando evitar o inevitável você só agregaria dor em vez de se livrar dessa.

Na prática, o senso de dever parece ser contrário ao prazer que normalmente toda pessoa busca, mas isso só é assim por pura teimosia, agregando-se a essa a ilusão de que pareceria que se perde tempo com tarefas desagradáveis enquanto tanta outra coisa agradável permanece à disposição.

Nesta Terra há tempo para tudo, esse deve ser o convencimento essencial, mediante o qual você não resista se munindo com o argumento de que através do cumprimento do dever você perderia o tempo do prazer. Não! Há tempo para tudo, e se você cumprir agora seus deveres, certamente aproveitará melhor o tempo dos prazeres que também inevitavelmente virá por aí.

Próximo boletim será publicado às 0h26 de 10/1/12