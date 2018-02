Às 3h51 de sexta-feira 22-3-13 a Lua que cresce ingressou em Leão e está em trígono com Vênus, Sol, Urano e Marte até 19h54, horário de Brasília. No mesmo período, Marte e Urano em conjunção.

Sim, tua existência inteira é apenas um momento, porém, quem poderia medir um momento? Quanto mede um momento?

De quantos instantes se faz um momento? O que é momento?

Independentemente de você responder ou não essas perguntas, de todo modo passas teu tempo tentando encontrar uma solução de continuidade que alinhave todos os momentos que andam esparsos por aí, à espera de um roteirista que lhes brinde com sentido e significado.

Enquanto isso, o momento se mede pela intensidade e passas tua vida inteira em busca de intensidades.

Mas, e a solução de continuidade, como alinhavar uma intensidade com a outra?

Esta será a tua obra, desenvolver a percepção e a capacidade de intervir e inserir o momento que você é munido da consciência de representar tempos maiores, momentos cósmicos diante dos quais somos fragmentos, vestígios.

Que tua vida seja importante ou não, essa é uma avaliação. Você pode medir o momento que você é?

O fio da meada que une o infinitesimal com o infinito é a medida de todas as coisas e, no entanto, nada pode medir a medida.