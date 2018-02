Quanto custa?

Às 12h50 de sexta-feira 15-11-13 a Lua quase CHEIA ingressou em Touro e está em sextil com Netuno, oposição a Mercúrio, trígono com Plutão e Vênus e oposição a Saturno até 18h07 de sábado 16-11-13, horário de verão de Brasília. No mesmo período, Vênus e Plutão em conjunção.

Quanto será suficiente para te satisfazeres?

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Quanto precisas para viver bem?

Quanto?

Qual é a medida do progresso que necessitas para não viver com essa sensação de que não progrediste o suficiente ainda?

É uma gorda conta bancária? São bens imóveis a perder de vista? Carros, jatos, helicópteros? Quantas coisas precisas ter para sentir que a vida te sorri?

Aí estás Tu a fazer as medições mentais de quanto precisas para superar tuas angústias e imaginar que resolverias todos teus problemas.

A esta altura deverias saber, pelos bens que adquiriste, independentemente do tamanho e valor desses, que cada um precisou e precisa de cuidado, de administração, que cada objeto que tens agora te amarra a um relacionamento que requer que invistas continuamente novos recursos para sua manutenção.

E assim mesmo continuas desejando ter mais?

Pois bem! Mais terás! A esse respeito não precisas cultivar dúvidas nem te atormentar com dilemas, o mundo material responde positivamente aos desejos, te provê o que precisares, e também te amarra ao que conquistares.

Neste momento em que podes imaginar o que queres e lapidar mentalmente com minuciosidade os próximos desejos a realizar, pensa também no que virá depois de tuas pretensões serem satisfeitas.